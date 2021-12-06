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У Німеччині літак аварійно сів на мосту і потрапив під колеса фури

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У Німеччині літак аварійно сів на мосту і потрапив під колеса фури

Фото: reportwire.in

Через аварію рух транспорту на трасі зупинили на шість годин

ДТП з літаком. Невеликий борт аварійно сів на мосту у Німеччині і не розминувся з вантажівкою.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 6 грудня.

Зазначається, що 72-річний пілот прямував із Франції до Нижньої Саксонії. Однак напівдорозі у нього відмовив двигун, тож довелося терміново сідати. Але під час приземлення літак потрапив під колеса фури.

Пілот отримав легкі травми, водій – не постраждав. Через аварію рух транспорту на трасі зупинили на шість годин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в столиці Узбекистану, Ташкенті, вимушено сів літак British Аirways через смерть пасажирки.

Новини світу: у Німеччині невеликий борт аварійно сів на мосту і не розминувся з вантажівкою

Новини світу: у Німеччині невеликий борт аварійно сів на мосту і не розминувся з вантажівкою
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