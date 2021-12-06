У Німеччині літак аварійно сів на мосту і потрапив під колеса фури

У Німеччині літак аварійно сів на мосту і потрапив під колеса фури

Через аварію рух транспорту на трасі зупинили на шість годин

ДТП з літаком. Невеликий борт аварійно сів на мосту у Німеччині і не розминувся з вантажівкою.

Також читайте У США легковик врізався у літак, який аварійно сів на шосе

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 6 грудня.

Зазначається, що 72-річний пілот прямував із Франції до Нижньої Саксонії. Однак напівдорозі у нього відмовив двигун, тож довелося терміново сідати. Але під час приземлення літак потрапив під колеса фури.

Пілот отримав легкі травми, водій – не постраждав. Через аварію рух транспорту на трасі зупинили на шість годин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в столиці Узбекистану, Ташкенті, вимушено сів літак British Аirways через смерть пасажирки.