В Германии самолет аварийно сел на мосту и попал под колеса фуры

В Германии самолет аварийно сел на мосту и попал под колеса фуры

Из-за аварии движение транспорта на трассе остановили на шесть часов

ДТП с самолетом. Небольшой борт аварийно сел на мосту в Германии и не разминулся с грузовиком.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 6 декабря.

Отмечается, что 72-летний пилот направлялся из Франции в Нижнюю Саксонию. Однако на полпути у него отказал двигатель, поэтому пришлось срочно садиться. Но во время приземления самолет попал под колеса фуры.

Пилот получил легкие травмы, водитель – не пострадал. Из-за аварии движение транспорта на трассе остановили на шесть часов.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице Узбекистана, Ташкенте, вынужденно сел самолет British Аirways из-за смерти пассажирки.