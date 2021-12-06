Збройні Сили України сьогодні відзначають своє 30-річчя

Збройні Сили України сьогодні відзначають своє 30-річчя

Саме 6 грудня 1991 року Верховна Рада ухвалила закон про Збройні сили.

Збройні Сили України сьогодні відзначають 30-річчя. А напередодні вітали тих, хто вже восьмий рік поспіль допомагає нашим захисникам на фронті. Міжнародний день волонтера відзначили у світі цими вихідними.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

Зазначається, в Україні з нагоди свята 12 волонтерів отримали державні нагороди з рук президента. Володимир Зеленський заявив - саме волонтери зробили Україну непереможною. Найбільше серед нагороджених напередодні - саме військових волонтерів, які допомогають бійцям на передовій.

Відзначили також тих, хто бореться за екологію, займається гуманітарною освітою та вперше – зоозахисників. А співали для них гурти, які теж активно займаються волонтерством - "Антитіла" та "Друга ріка".