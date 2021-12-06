Перевернулся трактор: в Одесской области трагически погиб водитель

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

На дороге от села Старая Некрасовка в село Багате в кювет перевернулся трактор под управлением 44-летнего водителя. Из машины его достали без признаков жизни.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Авария произошла вчера, 5 декабря, в половине восьмого утра в Сафьяновской ОТГ.

Сведения о ней внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, тело водителя направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

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Напомним, в Нежине вблизи остановки общественного транспорта мусоровоз сбил ребенка. От полученных телесных повреждений 6-летняя девочка погибла.

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