Львів засипає снігом: фото

У місті комунальники переведені в режим цілодобового чергування.
Львів у понеділок, 6 грудня, засипає сильним снігом. Опади почалися орієнтовно о 12:00 і досі не припинилися.
Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.
Сильний сніг у Львові почав падати орієнтовно о 12:00 і не припиняється досі. Також у місті через снігопад обмежена видимість на дорогах.
Раніше синоптики оголошували штормове попередження через негоду в Львові та області. А у Львівській міській раді повідомили, що всі комунальні підприємства будуть задіяні у прибиранні вулиць та доріг. Також комунальники переведені в режим цілодобового чергування.
"Зокрема, йдеться про снігоприбиральну техніку. Тому, за необхідності, техніка готова виїхати для посипання протиожеледними сумішами магістральних вулиць, підйомів, мостів", - повідомили у Львівській міській раді.
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