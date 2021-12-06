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Львов засыпает снегом: фото

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© ТСН
© ТСН.ua
© ТСН
© ТСН.ua
© ТСН.ua

В городе коммунальщики переведены в режим круглосуточного дежурства.

Львов в понедельник, 6 декабря, засыпает сильным снегом. Осадки начались ориентировочно в 12:00 и до сих пор не прекратились.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

Сильный снег во Львове начал падать ориентировочно в 12:00 и не прекращается. Также в городе из-за снегопада ограничена видимость на дорогах.

© ТСН
ТСН

Ранее синоптики объявляли штормовое предупреждение из- за непогоды во Львове и области. А во Львовском городском совете сообщили, что все коммунальные предприятия будут задействованы к уборке улиц и дорог. Коммунальщики переведены в режим круглосуточного дежурства.

© ТСН.ua
ТСН.ua

"В частности, речь идет о снегоуборочной технике. Поэтому при необходимости техника готова выехать для посыпки противогололедными материалами магистральных улиц, подъемов, мостов", — сообщили во Львовском городском совете.

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