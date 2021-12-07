Туриста, який зник у горах на Закарпатті, знайшли мертвим

Туриста, який зник у горах на Закарпатті, знайшли мертвим

Разом із іншими туристами він збився з курсу коли катався на снігоходах.

У горах Закарпатської області виявили тіло туриста, якого з 4 грудня шукали рятувальники.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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Як стало відомо, тіло 50-річного чоловіка виявили 7 грудня о 13.53. Безвісти він зник ще три дні тому. Разом із іншими туристами він збився з курсу коли катався на снігоходах на долині Руна в Ужгородському районі.

Спочатку з туристами був переривчастий телефонний зв'язок. Завдяки чому рятувальники направили їх у потрібному напрямку, а самі вирушили до них на зустріч. Згодом надзвичайники знайшли двох чоловіків — вони перебували на турбазі “Девур” у селищі Лумшори Ужгородського району.

До пошуків третього туриста залучили 90 людей, а також 12 одиниць техніки, включаючи гелікоптер. Території рятувальники та волонтери прочісували вдень та вночі. Працювати доводилося під час хуртовини та сильного морозу.

Синоптики попереджають про снігові лавини

Зазначимо, що синоптики попередили українців про погіршення погодних умов 6 та 7 грудня. У горах Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей можливі сходження снігових лавин. 2—3 рівень небезпеки.

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