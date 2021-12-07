У Дніпрі учень сьомого класу забризкав дівчині обличчя газовим балончиком

Деталі події встановлюють ювенальні поліцейські.
У Дніпрі школяр розпорошив у туалеті навчального закладу перцевий балончик. Через що дітей з уроків довелося зняти та відправити додому.
Про це пише видання "Інформатор".
Як стало відомо, подія сталася у загальноосвітній школі №130. Там у туалеті учень сьомого класу розпорошив газовий балончик. У цей момент поруч із ним нібито була дівчинка.
“Попередньо, дітей відправили додому з дозволу батьків. До лікарні не зверталися, класний керівник моніторить стан учнів”, — повідомили у департаменті гуманітарної політики Дніпровської міськради.
У соціальних мережах пишуть, що хлопець бризнув із балончика дівчинці в обличчя. В цілому, на його поведінку раніше неодноразово скаржилися.
Наразі деталі події встановлюють ювенальні поліцейські. Інформацію про інцидент, за словами правоохоронців, зареєстрували у журналі єдиного обліку.
Нагадаємо, що в Одесі вчитель взяв школяра за ногу та протяг через увесь коридор.
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