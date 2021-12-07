Рідкісне Ferrari Жана-Поля Бельмондо піде з молотка у Франції: скільки за нього планують отримати

Улюблений автомобіль зірки виставили на аукціон.

Спортивне купе Ferrari BB 512i із особистої колекції кіноактора Жана-Поля Бельмондо виставили на продаж. Зірка придбала автомобіль у далекому 1985 році.

Продаватись Ferrari буде на аукціоні у Франції. Про це повідомляє аукціонний будинок Aguttes.

Відомий та шанований актор Жан-Поль Бельмондо був серйозним фанатом автомобілів, особливо італійських. Звісно за все життя у нього побувало дуже багато автомобілів, але ця Ferrari BB 512i 1982 року була найулюбленішою. Чоловік їздив на ній до 2002 року.

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Жан-Поль Бельмондо придбав цю красуню у першого власника у грудні 1985 року. Цілих 17 років вони разом каталися вулицями Парижу, а у липні 2002 року, актор продав автомобіль подружжю з Валь-де-Марн.

У 2015 році авто знову отримало нового власника. Цього разу її придбала компанія із продажу ексклюзивних автомобілів. Після чого, авто відправилось на повну реставрацію до майстрів з фірмового центру Ferrari Classiche у Маранелло за що і отримала відповідний сертифікат.

Під капотом у Ferrari встановлено п'ятилітровий V12 з механічним упорскуванням Bosch, який розвиває потужність у 340 к.с., що дуже серйозний показник. За майже 40 років, автомобіль проїхав 40 978 км, з них 30 тисяч належить Жан-Полю Бельмондо. Торги стартують вже 12 грудня. За оцінкою експертів, автомобіль повинен продатись за 350-450 тисяч євро.

Нагадаємо, що нещодавно Ferrari презентувала найпотужніший гіперкар за всю історію компанії.