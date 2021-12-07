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Випуск ТСН.12:00 за 7 грудня 2021 року
Випуск ТСН.12:00 за 7 грудня 2021 року
Новини Дніпропетровської області: викрили шахраїв, які нібито продавали дрова
Сюжети випуску
Новини Дніпропетровської області: викрили шахраїв, які нібито продавали дрова
Новини світу: друзі врятували 18-річну британку з пащі крокодила в Замбії
В Херсоні ремонтники клали асфальт під дощем | Новини України
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Новини світу: у Німеччині 58-річному пацієнту вперше пересадали штучне серце
Новини світу: на півдні Франції через вибух обвалилася триповерхова будівля
Новини світу: у Литві 39-річний зловмисник облив ялинку горючою рідиною і намагався втекти
Новини Одеси: молодик вночі поцупив з магазину одягу на кілька десятків тисяч гривень
Коронавірус в Україні: за минулу добу від ускладнень померли 467 українців
Новини Львова: 37-річна шахрайка ошукала клієнта на 19 тисяч доларів
В Одесі п'яний водій травмував двох патрульних, намагаючись втекти від них
В Сумській області четверо осіб отруїлися консервованими опеньками | Новини України
Новин світу: Україна просить у Пентагона гвинтокрили Мі-17
Джо Байден матиме бесіду з Путіним – як тривають останні приготування до зустрічі | Новини світу
Як тривають пошуки чоловіка на Закарпатті | Новини України
В Рівненській області понад пів сотні снігоочисних машин усю ніч працювали на шляхах
13 людей загинули та 6 дістали поранень через ДТП у Чернігівській області | Новини України
Фіктивний обмінник, штучне серце, підпал ялинки та інше, - у випуску ТСН.12:00 за 7 грудня 2021 року
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