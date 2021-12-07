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Випуск ТСН.12:00 за 7 грудня 2021 року

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Випуск ТСН.12:00 за 7 грудня 2021 року

Новини Дніпропетровської області: викрили шахраїв, які нібито продавали дрова

Сюжети випуску

Фіктивний обмінник, штучне серце, підпал ялинки та інше, - у випуску ТСН.12:00 за 7 грудня 2021 року

                                   

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