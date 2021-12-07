Туриста, пропавшего в горах на Закарпатье, нашли мертвым

Вместе с другими туристами он сбился с курса, когда катался на снегоходах.

В горах Закарпатской области обнаружили тело туриста, которого с 4 декабря искали спасатели.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как стало известно, тело 50-летнего мужчины нашли 7 декабря в 13:53. Без вести он пропал еще три дня назад. Вместе с другими туристами он сбился с курса, когда катался на снегоходах на долине Руна в Ужгородском районе.

Сначала с туристами была прерывистая телефонная связь. Благодаря чему спасатели направили их в нужном направлении, а сами пошли к ним на встречу. Впоследствии чрезвычайники нашли двух мужчин — они находились на турбазе “Девур” в поселке Лумшоры Ужгородского района.

К поискам третьего туриста привлекли 90 человек, а также 12 единиц техники, включая вертолет. Территории спасатели и волонтеры прочесывали днем и ночью. Работать приходилось во время метели и сильного мороза.

Синоптики предупреждают о снежных лавинах

Отметим, что синоптики предупредили украинцев об ухудшении погодных условий 6 и 7 декабря. В горах Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей возможны схождения снежных лавин. 2—3 уровень опасности.

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