Лишил жизни супругов и имитировал ДТП: в Донецкой области задержали мужчину, совершившего двойное убийство

Злоумышленник сжег тела в автомобиле.

Правоохранители Донецкой области раскрыли двойное убийство, произошедшее в Мирнограде. Подозреваемый в преступлении задержан.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Донбасса.

Убийство произошло 17 октября этого года. В полицию поступило сообщение об исчезновении супругов, а вскоре вблизи села Проминь Покровского района был обнаружен сгоревший автомобиль с останками двоих человек.

Правоохранителям удалось выйти на след убийцы. Было установлено, что супруги купили автомобиль у подозреваемого. Он решил его вернуть и заманил пару к себе домой. В доме злоумышленник несколько раз ударил мужчину молотком по голове, а затем задушил его жену веревкой. На другом автомобиле вывез трупы за город и поджег – чтобы придать происшествию вид ДТП.

С собой мужчина забрал ювелирные украшения убитых, банковские карточки, их документы и скрылся.

"Чтобы отвести полицейских "со следа", злоумышленник распространил неправдивую информацию, что якобы сбежал на временно оккупированную территорию. Средства конспирации, которых придерживался фигурант, оказались тщетными — сотрудники уголовного розыска разоблачили его. По адресу его проживания были проведены обыски, в результате которых обнаружены некоторые личные вещи и документы убитых и следы крови", — сообщили в полиции.

Фигуранту заочно сообщили о подозрении и объявили в розыск. Вчера, 6 декабря, разыскиваемого задержали в Покровске в доме бывшей жены, где он все это время скрывался.

"Подозреваемому инкриминируют ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания в ожидании решения суда об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества", — сообщили в полиции.

Напомним, что в Ровно апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции в отношении 61-летнего мужчины по вине которого погибли двое его внуков. Дети взорвались на взрывном устройстве, которое изготовил их дедушка.

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