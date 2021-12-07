У Дніпрі "замінували" школу, в якій учень сьомого класу бризнув дівчинці в обличчя з газового балончика

У Дніпрі "замінували" школу, в якій учень сьомого класу бризнув дівчинці в обличчя з газового балончика

На місці працюють вибухотехніки та кінологи.

У Дніпрі невідомі "замінували" школу, в якій напередодні семикласник бризнув в обличчя дівчинці з газового балончика.

Про це пише "Дніпро оперативне".

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Так, невідомі повідомили про “бомбу” у школі №130, яка розташована на житловому масиві Перемога. На місце оперативно прибули правоохоронці, вибухотехніки, кінологи, а також рятувальники та медики. З навчального закладу евакуювали дітей та персонал.

Чи справді в приміщенні знаходиться вибуховий пристрій, поки що невідомо.

Нагадаємо, що 6 грудня у Харкові невідомі повідомили у поліцію про замінування шести міських шкіл. З приміщень одразу евакуювали всіх людей. Та згодом стало відомо, що ніяких бомб там не було.

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