Умер один из основателей русского рока, певец и композитор Александр Градский

Несколько дней назад он попал в больницу с инсультом.

В Москве в возрасте 72 лет скончался российский певец и композитор, один из основателей русского рока Александр Градский.

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Об этом сообщает российская служба BBC.

Отмечается, что накануне СМИ сообщали, что артист попал в больницу в Москве с подозрением на инсульт и находился в реанимации. Также сообщалось, что его здоровье резко ухудшилось после того, как он переболел коронавирусом в сентябре.

Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске в Челябинской области. Заниматься музыкой он начал еще в школьные годы – в 1960-х годах основал рок-группы "Славяне" и "Скоморохи".

Широкое признание пришло к нему в 1974 году, когда на экраны вышел фильм Андрея Кончаловского "Романс о влюбленных", музыку к которому написал Градский. В 1976 году Градский впервые исполнил песню "Как молоды мы были", написанную композитором Александрой Пахмутовой и поэтом Николаем Добронравовым. Композиция в его исполнении получила приз фестиваля "Песня-77" и стала одной из самых популярных песен в его исполнении. В 1990-е годы Градский стал лауреатом Государственной премии РФ и получил звание народного артиста России.

С 2012 по 2015 год Градский был членом жюри российского "Голоса", в первых трех сезонах которого побеждали участники его команды.

Александр Градский владел собственным музыкальным театром "Градский Холл", который работает в Москве с 2014 года.