Одержимый бодиартом мужчина отрезал себе пальцы, чтобы стать "черным инопланетянином"

Раньше он уже расколол язык, отрезал уши и нос и покрыл тело татуировками и пирсингом.

33-летний француз Энтони Лоффредо, которого называют самым модифицированным человеком в мире, ампутировал себе два пальца, чтобы превратить руку в коготь и еще больше соответствовать образу "черного инопланетянина", в которого он в конце концов мечтает превратиться.

Об этом сообщает издание Mirror.

Одержимый желанием изменить свой внешний вид на "инопланетный", Лоффредо уже около десяти лет осуществляет экстремальные модификации тела.

В начале этого года ему удалили верхнюю губу, а раньше – оба уха, чтобы придать сходство с пришельцем. Рискуя ослепнуть, он провел процедуру татуировки глазного яблока.

Также читайте В Херсоне неизвестные нанесли нацистскую татуировку бездомной кошке: фото

В прошлом году он ездил в Испанию, чтобы хирургически удалить нос, поскольку такая операция в его родной стране незаконна. Также ему провели операцию по раздвоению языка и установили кожные импланты на лице, которые придают его коже более холмистой текстуры и создают выступы на скулах.

Энтони документирует преображения в своем аккаунте в Instagram Black Alien Project, шокируя более 700 тысяч подписчиков. Фото своей последней модификации тела — создание "когтя Чужого" — он также опубликовал на своей странице сразу после операции.

Фото: Instagram/the_black_alien_project

Несмотря на такие поразительные изменения, 33-летний француз считает, что в настоящее время достиг лишь 34% желаемой трансформации своего тела.

Напомним, кот с четырьмя ушами по прозвищу Мидас стал звездой в социальной сети. Снимки животного появились в его Instagram-аккаунте.

Читайте также: