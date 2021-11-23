Одержимий бодіартом чоловік відрізав собі пальці, щоб стати “чорним інопланетянином”: фото

Раніше він уже розколов язика, відрізав вуха та ніс і вкрив тіло татуюваннями та пірсингом.

33-річний француз Ентоні Лоффредо, якого називають найбільш модифікованою людиною у світі, ампутував собі два пальці, щоб перетворити руку на кіготь і ще більше відповідати образу “чорного інопланетянина”, в якого він зрештою мріє перетворитися.

Про це повідомляє видання Mirror.

Одержимий бажанням змінити свій зовнішній вигляд на “інопланетний”, Лоффредо вже близько десяти років здійснює екстремальні модифікації тіла.

На початку цього року йому видалили верхню губу, а раніше - обидва вуха, щоб надати схожості із прибульцем. Ризикуючи осліпнути, він провів процедуру татуювання очного яблука.

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Минулого року він їздив до Іспанії, щоб хірургічно видалити ніс, оскільки така операція в його рідній країні незаконна. Також йому провели операцію із роздвоєння язика і встановили шкірні імпланти на обличчі, які надають його шкірі більш горбистої текстури та створюють виступи на вилицях.

Ентоні документує перетворення у своєму акаунті в Instagram Black Alien Project, шокуючи понад 700 тисяч підписників. Фото своєї останньої модифікації тіла - створення “кігтя Чужого” — він також опублікував на своїй сторінці одразу після операції.

Фото: Instagram / the_black_alien_project

Попри такі разючі зміни 33-річний француз вважає, що наразі досяг лише 34% бажаної трансформації свого тіла.

Нагадаємо, кіт з чотирма вухами на прізвисько Мідас став зіркою в соціальній мережі. Знімки тварини з'явилися в його Instagram-акаунті.

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