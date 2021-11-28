Через "Омікрон" у Великій Британії посилили правила в'їзду: деталі

Через три тижні вжиті заходи можуть бути переглянуті.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про посилення правил в'їзду в країну через поширення штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це пише The Guardian.

Тепер при в'їзді до Великої Британії всім людям, включаючи вакцинованих, на другий день перебування в країні потрібно буде скласти тест на коронавірус і самоізолюватись до отримання негативного результату тесту.

Крім того, у транспорті та магазинах стане обов'язковим носіння масок.

Через три тижні вжиті заходи можуть бути переглянуті.

Влада перегляне позицію щодо "бустерних" доз вакцини, щоб надати додатковий захист від вірусу більшій кількості британців.

Зазначимо, 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон" як занепокоєння. Цей штам коронавірусу вперше було виявлено на початку листопада органами охорони здоров'я у країнах Південної Африки. Кількість випадків виявлення цього варіанта у хворих на COVID-19 збільшується

Нагадаємо:

Новини світу: у Великій Британії зафіксували два випадки інфікування новим штамом "Омікрон"