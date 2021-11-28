Из-за "Омикрона" в Великобритании ужесточили правила въезда: детали

Через три недели принятые меры могут быть пересмотрены.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил об ужесточении правил въезда в страну в связи с распространением штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом пишет The Guardian.

Теперь при въезде в Великобританию всем людям, включая вакцинированных, на второй день пребывания в стране нужно будет сдать тест на коронавирус и самоизолироваться до получения отрицательного результата теста.

Кроме того, в транспорте и магазинах станет обязательным ношение масок.

Через три недели принятые меры могут быть пересмотрены.

Власти пересмотрят позицию по "бустерным" дозам вакцины, чтобы предоставить дополнительную защиту от вируса большему числу британцев.

Отметим, 26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, получившего название "Омикрон" как беспокойство. Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября органами здравоохранения в странах Южной Африки. Количество случаев обнаружения этого варианта у больных COVID-19 увеличивается

Напомним:

Новости мира: в Великобритании зафиксировали два случая инфицирования новым штаммом "Омикрон"