Астрологиня назвала найбільш прямолінійні знаки зодіаку

Вони за жодних умов не будуть ходити коло та навколо, а скажуть те, що вони про вас думають, просто в обличчя.

Звичайно, це не всім подобається, але так вже вони влаштовані, що не підлаштовуватимуться під інших і таїтися. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найбільш прямолінійні знаки зодіаку.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці прямолінійні від природи: їм ліньки прораховувати, як їхні слова можуть вплинути на співрозмовника, тому вони кажуть те, що думають, а їхні думки далеко не завжди комплементарні для оточення – найчастіше навпаки. Практично одразу представники знака розуміють, що, м'яко кажучи, бовкнули не те, але, що робити в такому разі, не знають: їх вибачення – з великою ймовірністю – можуть виявитися ще образливішими.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви говорять іншим правду – навіть неприємну – абсолютно свідомо. Більше того, вони пишаються цією своєю якістю: мовляв, подивіться, який я правильний – зовсім не вмію брехати. Про те, що не кожна правда потрібна оточенню, оскільки вона може дуже його образити, вони намагаються не думати. Яке, насправді, значення має чиєсь зіпсоване ставлення, якщо представникам знака є привід задоволення собою.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги часто говорять правду для того, щоб за її допомогою підвищити свою самооцінку: так, побачивши, що в іншої людини в якійсь життєвій галузі все складається погано, вони одразу вкажуть йому на це, особливо якщо в них у цьому сенсі все гаразд. Настрій – а заразом і самоповага – у представників знака різко підвищуються, внаслідок чого вони можуть на якийсь час забути про те, що в іншій сфері у них поки що не все добре.

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