Астролог назвал самые прямолинейные знаки Зодиака

Они ни при каких условиях не будут ходить вокруг да около, а скажут то, что они о вас думают, прямо в лицо.

Конечно, это не всем нравится, но так уж они устроены, что не станут подстраиваться под других и таиться. Астролог Людмила Булгакова назвала самые прямолинейные знаки Зодиака.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы прямолинейны от природы: им лень просчитывать, как их слова могут повлиять на собеседника, поэтому они говорят то, что думают, а их мысли далеко не всегда комплементарны для окружающих – чаще всего, наоборот. Практически сразу представители знака понимают, что, мягко говоря, ляпнули не то, но, что делать в таком случае, не знают: их извинения – с большой долей вероятности – могут оказаться еще более обидными.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы говорят другим правду – в том числе и неприятную – абсолютно сознательно. Более того, они гордятся этим своим качеством: дескать, посмотрите какой я правильный – совершенно не умею врать. О том, что не каждая правда нужна окружающим, поскольку она может очень сильно их обидеть, они стараются не думать. Какое, в самом деле, значение имеет чье-то испорченное отношение, если у представителей знака есть повод для довольства собой.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги часто говорят правду для того, чтобы с ее помощью повысить свою самооценку: так, увидев, что у другого человека в какой-то жизненной отрасли все складывается плохо, они тут же укажут ему на это, особенно если у них в этом отношении все в порядке. Настроение – а заодно и самоуважение – у представителей знака резко повышаются, вследствие чего они могут на время позабыть о том, что в другой области у них пока еще не все хорошо.

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