Умер оскароносный композитор Стивен Сондхайм

Автор ряда бройдвейских мюзиклов скончался в 91 год.

Умер известный американский композитор и поэт Стивен Сондхайм.

Обладатель "Оскара" ушел из жизни на следующее утро после празднования Дня благодарения в своем доме в Роксбери. Автору ряда бродвейских мюзиклов был 91 год. Об этом пишет BBC со ссылкой на его адвоката.

Стивен Сондхайм / Associated Press

Заметим, Стивен создал 20 оригинальных бродвейских мюзиклов. В частности, в 1979 году он выпустил постановку "Суини Тодд, демон-парикмахер из Флит-стрит" в жанре "музыкального триллера". Мюзикл о парикмахере-убийце получил более 550 постановок, а в 2007 году его экранизировал Тим Бертон. Главную роль сыграл Джонни Депп.

В 1991-м Сондхайм получил премию "Оскар" в номинации "Лучшая песня к фильму" за музыку и слова к песне Sooner or Later из фильма "Дик Трейси", которую исполнила Мадонна.

Стивен Сондхайм (1993 год) / Associated Press

В честь Сондхайма названы театры в США и Великобритании.

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