Каждый пятый украинец может остаться без пенсии: кто и почему в зоне риска

Каждый пятый украинец может остаться без пенсии: кто и почему в зоне риска

Причина такого явления – неофициальная работа.

Каждый пятый украинец рискует остаться без пенсии и социальной защиты из-за неофициальной работы, прогнозирует уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Все из-за новых требований законодательства: уже в 2027 году, чтобы вовремя получить пенсию, нужно будет иметь 35 лет стажа для мужчин и 30 лет для женщин.

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Социологи компании Gradus выяснили: большинство жителей украинских городов от 18 до 60 лет не откладывают на пенсию. Треть даже не планируют это делать, потому что надеются на выплаты от государства. "Мы все привыкли к тому, что государство должно нам обеспечить. Никто нас не научил, что мы должны взять на себя обязательства за свою жизнь", — говорит член совета Всеукраинской ассоциации негосударственных пенсионных фондов Ольга Бондаренко.

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Эксперт объясняет: каждое следующее поколение пенсионеров все сильнее будет испытывать дефицит денег. "Люди, которые родились после 1980 года, уже не будут иметь своей пенсии. Будет какая-то минимальная социальная выплата. Уже есть одно поколение украинцев, которые не будут иметь достойную пенсию. Это нынешние пенсионеры, а еще те, кто будет выходить на пенсию", – подчеркнула Ольга Бондаренко.

Свою вторую пенсию в негосударственных фондах сейчас накапливают около миллиона украинцев. Вложенные деньги не просто хранятся, они работают на умножение. "Эти средства инвестируются в разные бизнес-инструменты, инвестиционные инструменты, работающие в государстве. Это государственные облигации, банковские металлы, депозиты", – пояснила специалистка.

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