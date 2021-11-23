Эксперты назвали преимущества накопительной пенсионной системы

Человек сможет регулировать размер взносов.

Пенсионные накопления являются собственностью пенсионера и могут быть унаследованы. Об этом сообщили в Национальной ассоциации страхователей Украины.

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Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 23 ноября.

Так, эксперты разъяснили основные преимущества накопительной пенсионной системы, которую планирует ввести украинское правительство. Все накопления будут персонифицированы, человек сможет регулировать размер взносов и даже незначительные, но регулярные денежные вклады помогут накопить существенную сумму.

Еще одним преимуществом в Ассоциации страховщиков называют способ получения денег – это может быть пожизненная пенсия или выплаты на определенный срок.

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