Эксперты назвали преимущества накопительной пенсионной системы

Человек сможет регулировать размер взносов.
Пенсионные накопления являются собственностью пенсионера и могут быть унаследованы. Об этом сообщили в Национальной ассоциации страхователей Украины.
Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 23 ноября.
Так, эксперты разъяснили основные преимущества накопительной пенсионной системы, которую планирует ввести украинское правительство. Все накопления будут персонифицированы, человек сможет регулировать размер взносов и даже незначительные, но регулярные денежные вклады помогут накопить существенную сумму.
Еще одним преимуществом в Ассоциации страховщиков называют способ получения денег – это может быть пожизненная пенсия или выплаты на определенный срок.
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