К небу: на Волыни установили 11-метровую качелю

Авторы подсмотрели идею в Карпатах.

Качели к небу: огромное сооружение установили на Волыни вблизи села Поромов.

Об этом рассказали в ТСН. Ранок23 ноября.

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Качеля высотой 11 метров. Идею подсмотрели в Карпатах. Впрочем, тамошния качеля всего девять метров.

Наряду с волынским гигантом в будущем планируют установить беседки для отдыха. Авторы надеются, что сюда будут приезжать отовсюду, чтобы с высоты полюбоваться местными видами. Самые же качели могут попасть в книгу рекордов Украины как самые высокие.

Новости Украины: на Волыни установили огромные качели "к небу"

Как сообщалось, в прошлом году летом появилась необычная локация для фотографий: гигантские качели с красивой панорамой на горы. Высота конструкции достигает 8 метров и 88 сантиметров — это самые высокие качели в Украине.

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