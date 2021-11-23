К небу: на Волыни установили 11-метровую качелю

Авторы подсмотрели идею в Карпатах.
Качели к небу: огромное сооружение установили на Волыни вблизи села Поромов.
Об этом рассказали в ТСН. Ранок23 ноября.
Качеля высотой 11 метров. Идею подсмотрели в Карпатах. Впрочем, тамошния качеля всего девять метров.
Наряду с волынским гигантом в будущем планируют установить беседки для отдыха. Авторы надеются, что сюда будут приезжать отовсюду, чтобы с высоты полюбоваться местными видами. Самые же качели могут попасть в книгу рекордов Украины как самые высокие.
Как сообщалось, в прошлом году летом появилась необычная локация для фотографий: гигантские качели с красивой панорамой на горы. Высота конструкции достигает 8 метров и 88 сантиметров — это самые высокие качели в Украине.
Читайте также:
- В Великобритании пара потеряла своего кота во время медового месяца : как шишка помогла его найти
- Коалы оказались на грани вымирания: животным угрожают урбанизация и пожары
- Что нужно успеть к Новому году: 10 обязательных вещей