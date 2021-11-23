До неба: на Волині встановили 11-метрову гойдалку

До неба: на Волині встановили 11-метрову гойдалку

Автори підгледіли ідею в Карпатах.

Гойдалка до неба: величезну споруду встановили на Волині поблизу села Поромів.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 23 листопада.

Гойдалка заввишки 11 метрів. Ідею підгледіли у Карпатах. Втім, тамтешня гойдалка лише дев’ять метрів.

Поряд із волинським гігантом у майбутньому планують встановити альтанки для відпочинку. Автори сподіваються, що сюди приїздитимуть звідусіль, аби з висоти помилуватися місцевими краєвидами. Сама ж гойдалка може потрапити до книги рекордів України як найвища.

Новини України: на Волині встановили величезну гойдалку "до неба"

Як повідомлялося, торік влітку з'явилася незвичайна локація для світлин: велетенська гойдалка з красивою панорамою на гори. Висота конструкції сягає 8 метрів та 88 сантиметрів - це найвища гойдалка в Україні.

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