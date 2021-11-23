Експерти назвали переваги накопичувальної пенсійної системи

Людина матиме змогу регулювати розмір внесків.
Пенсійні накопичення є власністю пенсіонера і можуть бути успадковані. Про це повідомили в Національній асоціації страхувальників України.
Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 23 листопада.
Так, експерти роз'яснили основні переваги накопичувальної пенсійної системи, яку планує запровадити український уряд. Усі накопичення будуть персоніфіковані, людина матиме змогу регулювати розмір внесків і навіть незначні, але регулярні грошові вклади допоможуть накопичити суттєву суму.
Ще однією перевагою в Асоціації страховиків називають спосіб отримання грошей – це може бути пожиттєва пенсія, або виплати на певний термін.
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