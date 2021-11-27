Помер оскароносний композитор Стівен Сондхайм

Автор низки бройдвейських мюзиклів помер у 91 рік.

Помер відомий американський композитор та поет Стівен Сондхайм.

Володар "Оскара" пішов з життя наступного ранку після святкування Дня подяки у своєму будинку в Роксбері. Автору низки бродвейських мюзиклів був 91 рік. Про це пише BBC з посиланням на його адвоката.

Стівен Сондхайм / Associated Press

Зауважимо, Стівен створив 20 оригінальних бродвейських мюзиклів. Зокрема, 1979 року він випустив постановку "Свіні Тодд, демон-перукар з Фліт-стріт" у жанрі "музичного трилера". Мюзикл про перукаря-вбивцю отримав понад 550 постановок, а 2007 року його екранізував Тім Бертон. Головну роль зіграв Джонні Деппом.

1991 року Сондхайм отримав премію "Оскар" у номінації "Найкраща пісня до фільму" за музику та слова до пісні Sooner or Later з фільму "Дік Трейсі", яку виконала Мадонна.

Стівен Сондхайм (1993 рік) / Associated Press

На честь Сондхайма названо театри у США та Великої Британії.

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