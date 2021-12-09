Розпочалася розмова Зеленського і Байдена: що відомо

Розпочалася розмова Зеленського і Байдена: що відомо

Перед тим Зеленський взяв участь в онлайн-саміті за демократію.

Згідно з даними джерел ТСН, розпочалася розмова президентів України та США, але жодних деталей від адміністрацій обох очільників держав поки не має.

Про це 9 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

У Білому домі повідомили, що Байден розпочав перемовини з Зеленським о пів на дев'яту вечора (за Києвом).

Раніше повідомлялося, що розмова президента Володимира Зеленського й очільника Білого дому Джо Байдена відбудеться 9 грудня орієнтовно о 19:30 за Києвом.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив прессекретар президента Сергій Нікіфоров.

“Шановні колеги, щодо розмови з президентом США орієнтуємося на 19:30 за Києвом. Це попередній час, можливі зміни”, — ідеться в дописі.

Перед тим Зеленський взяв участь в онлайн-саміті за демократію.

Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Цими хвилинами розпочинається телефонна розмова Байдена та Зеленського

Нагадаємо, 7 грудня, відбулися переговори російського президента Володимира Путіна та його американського колеги Джо Байдена, які тривали 2 години. Все спілкування було у закритому режимі. Це були другі великі перемовини Джо Байдена з Володимиром Путіним.

Пізніше у Білому домі повідомили деталі відеозустрічі двох лідерів країн. Зокрема, під час онлайн-саміту Джо Байден висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів та європейських союзників через нарощування військ Росії біля кордонів України. Також лідери США та РФ обговорили стратегічну стабільність, окремо зупинившись на темі кібербезпеки та захисту від програм-вимагачів.

ТСН.ua стежив за онлайн-самітом та разом із експертами проаналізував наслідки віртуальної зустрічі Байдена та Путіна для України.

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