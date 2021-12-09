Коли Швейцарія поверне мільйони Януковича: названо умову

Посол Швейцарії попередив, що повернення в Україну грошей, вкрадених Януковичем, можливе лише за умови незалежності антикорупційних органів.

Україна зможе повернути заморожені у країнах ЄС активи Віктора Януковича та його оточення лише за умови відсутності політичного впливу на українські антикорупційні органи.

Про це заявив посол Швейцарії в Україні Клод Вільд, повідомляє "Укрінформ".

Вільд наголосив, що антикорупційне законодавство та реформи України у сфері боротьби з корупцією є передумовою для повернення активів колишнього президента-втікача Януковича та його соратників.

Також читайте Верховний Суд остаточно виніс вирок Януковичу у справі про держзраду

Дипломат нагадав, що одразу після Революції Гідності декілька країн світу, зокрема Швейцарія, заморозили активи, які підозрюються в тому, що їх вкрав Янукович і його спільники.

За його словами, це рішення дало Україні час, щоб розслідувати злочини та довести, що гроші — корумповані, і є власністю держави.

"Однак прогрес із повернення вкрадених активів можливий, лише коли антикорупційні інституції України незалежні, мають безпристрасне керівництво та працюють у межах сильного мандату щодо запобігання корупції та охорони правопорядку", — сказав Вільд.

Зокрема, посол звернув увагу, що обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) є ключовим для посилення довіри до українських антикорупційних органів.

Раніше у Швейцарії нагадали, що термін замороження коштів Януковича завершиться через три роки. Згідно швейцарського законодавства, максимальна тривалість такого заморожування обмежена 10 роками.

Ще у 2014 році Швейцарія заморозила активи Януковича на суму 70 мільйонів швейцарських франків (понад $69 млн).

Читайте також: