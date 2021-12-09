Загроза вторгнення Росії до України: Макрон проведе переговори з Путіним наступного тижня

Зокрема, лідери двох держав будуть обговорювати ескалацію з боку Росії біля кордонів України.
Президент Франції Еммануель Макрон планує провести наступного тижня переговори з президентом РФ Володимиром Путіним щодо врегулювання конфлікту на сході України.
Про це він заявив у четвер, 9 грудня, на пресконференції в Єлисейському палаці.
Виступаючи на пресконференції, присвяченій пріоритетам Франції під час її майбутнього головування у Євросоюзі у першій половині 2022 року, французький президент сказава, "наступного тижня на мене чекає розмова з президентом РФ Володимиром Путіним".
"Європейські країни не можуть самостійно врегулювати конфлікт в Україні, оскільки це також залежить від доброї волі інших держав", - додав Макрон.
Нагадаємо, пррезидент Франції Еммануель Макрон вже найближчим часом збирається відвідати Україну. Французька сторона обдумує дату візиту.
Читайте також: