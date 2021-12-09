Загроза вторгнення Росії до України: Макрон проведе переговори з Путіним наступного тижня

Загроза вторгнення Росії до України: Макрон проведе переговори з Путіним наступного тижня

Зокрема, лідери двох держав будуть обговорювати ескалацію з боку Росії біля кордонів України.

Президент Франції Еммануель Макрон планує провести наступного тижня переговори з президентом РФ Володимиром Путіним щодо врегулювання конфлікту на сході України.

Про це він заявив у четвер, 9 грудня, на пресконференції в Єлисейському палаці.

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Виступаючи на пресконференції, присвяченій пріоритетам Франції під час її майбутнього головування у Євросоюзі у першій половині 2022 року, французький президент сказава, "наступного тижня на мене чекає розмова з президентом РФ Володимиром Путіним".

"Європейські країни не можуть самостійно врегулювати конфлікт в Україні, оскільки це також залежить від доброї волі інших держав", - додав Макрон.

Нагадаємо, пррезидент Франції Еммануель Макрон вже найближчим часом збирається відвідати Україну. Французька сторона обдумує дату візиту.

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