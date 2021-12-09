На Хмельниччині утилізували 12 тисяч доз вакцин AstraZeneca та Moderna

На Хмельниччині утилізували 12 тисяч доз вакцин AstraZeneca та Moderna

У вакцини закінчився термін придатності.

У Хмельницькій області відправили на утилізацію понад 12 тисяч доз вакцин від коронавірусу AstraZeneca та Moderna.

Про це розповів заступник голови Хмельницької ОДА Сергій Тюрін.

"У зв’язку із закінченням терміну придатності вакцини в області утилізовано AstraZeneca 10 740 доз, з них з терміном до 31.10.21 року 10 050 доз і з терміном до 30.11.21 року 690 доз. Вакцини Moderna з терміном до 8.12.21 року утилізовано 1 310 доз", — сказав він.

Тюрін висловив жаль, що вакцини, на які витратили бюджетні кошти, не були використані. Проте чиновник сподівається, що у майбутньому такі випадки більше не повторяться.

Раніше повідомлялося, що західні країни до кінця року можуть утилізувати до 100 млн доз COVID-вакцин.

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