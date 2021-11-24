На Волині утилізують 20 тис. доз вакцини проти коронавірусу

На Волині залишається невикористаною вакцина, яка придатна до 30 листопада.
У Волинській області утилізують 20 тисяч доз вакцини AstraZeneca проти коронавірусу. Її термін придатності закінчився ще 30 жовтня.
Про це під час брифінгу повідомила заступниця голови Волинської ОДА Людмила Тимощук.
Посадовиця розповіла, що в області є орієнтовно 20 тис. доз вакцини AstraZeneca, термін придатності якої закінчився 30 жовтня. Її Україні передали, як гуманітарну допомогу з Європи. Також на Волині залишається невикористаною вакцина, яка придатна до 30 листопада.
"Є наказ МОЗ, що ця вакцина зберігається в регіонах на складах до особливого розпорядження", - сказала Людмила Тимощук.
Нагадаємо, Міністерству охорони здоров'я доведеться утилізували 500 тисяч протермінованих доз вакцини проти коронавірусу виробництва AstraZeneca.
Читайте також:
- Збирав секретні дані: посадовця ЗСУ запідозрили у шпигунстві на користь Росії
- У Полтаві за загадкових обставин із вікна багатоповерхівки випала жінка (фото)
- Гарячі лінії МОЗ щодо коронавірусу: куди звертатися українцям
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.