МОЗ доведеться утилізувати пів мільйона доз вакцини AstraZeneca: причина

Протерміновані препарати уже вилучили з пунктів та центрів вакцинації.

Міністерству охорони здоров'я доведеться утилізували 500 тисяч протермінованих доз вакцини проти коронавірусу виробництва AstraZeneca.

Про це повідомляє МОЗ у відповіді на запит видання "Гордон".

"Станом на 1 листопада залишилося приблизно 500 тис. доз вакцини від AstraZeneca з терміном придатності до 31 жовтня 2021 року, точна кількість через можливість розливу (наприклад, із флакона використали дев'ять із 10 доз) буде відома до 3 листопада", — йдеться в повідомленні.

Протерміновані препарати вилучено з пунктів та центрів вакцинації.

"Ми суворо дотримуємося всіх вимог зберігання, транспортування та використання вакцин. Кожен українець може бути впевнений, що дістає безпечну та ефективну вакцину для захисту свого життя", —запевнили у відомстві.

За інформацією МОЗ, станом на сьогодні в Україні є понад 1 млн доз вакцини від AstraZeneca. Її термін придатності триває до 30 листопада. Цю вакцину використовуватимуть, як для першої, так і другої дози. Крім того, після першої дози AstraZeneca, друге щеплення можна зробити препаратом Comirnaty.

Наразі в Україні є 8,5 млн доз вакцин трьох виробників. Українці для щеплення можуть обрати одну з них.

Раніше Віктор Ляшко розповів, чи щеплюють в Україні протермінованою вакциною від COVID-19. Міністр прокоментував інформацію, що начебто понад три мільйони доз вакцин, завезених в Україну, — у листопаді будуть на межі строку використання.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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