Минздраву придется утилизировать полмиллиона доз вакцины AstraZeneca: причина

Просроченные препараты уже были изъяты из пунктов и центров вакцинации.

Министерству здравоохранения придется утилизировать 500 тысяч просроченных доз вакцины против коронавируса производства AstraZeneca.

Об этом сообщает Минздрав в ответе на запрос издания "Гордон".

"По состоянию на 1 ноября осталось примерно 500 тыс. доз вакцины от AstraZeneca со сроком годности до 31 октября 2021 года, точное количество из-за возможности разлива (например, из флакона использовали девять из 10 доз) будет известно до 3 ноября", — говорится. в сообщении.

Просроченные препараты изъяли из пунктов и центров вакцинации.

"Мы строго соблюдаем все требования хранения, транспортировки и использования вакцин. Каждый украинец может быть уверен, что получает безопасную и эффективную вакцину для защиты своей жизни", — заверили в ведомстве.

По информации Минздрава, на сегодняшний день в Украине имеется более 1 млн доз вакцины от AstraZeneca. Ее срок годности длится до 30 ноября. Эту вакцину будут использовать как для первой, так и для второй дозы. Кроме того, после первой дозы AstraZeneca, вторую прививку можно сделать препаратом Comirnaty.

Сейчас в Украине 8,5 млн доз вакцин трех производителей. Украинцы для прививки могут выбрать одну из них.

Ранее Виктор Ляшко рассказал, прививают ли в Украине просроченной вакциной от COVID-19. Министр прокомментировал информацию, что якобы более трех миллионов доз вакцин, ввезенных в Украину, — в ноябре будут на грани срока использования.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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