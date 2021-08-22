Украина первой получила от Германии 1,5 млн доз COVID-вакцины AstraZeneca

1,512 млн доз COVID-препаратов находятся на национальном складе "Фармасофт".
Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в субботу, 21 августа, передала министру здравоохранения Виктору Ляшко 1,5 миллиона доз вацины от COVID-19, разработанной компанией AstraZeneca.
Об этом сообщается на Facebook-странице посольства Германии в Киеве.
Отмечается, что Украина является первой страной, которая получила от Германии вакцины на двусторонней основе. Всего к концу года ФРГ планирует передать по меньшей мере 30 млн доз вакцины от коронавируса нуждающимся странам.
Как рассказал Ляшко, сейчас 1,512 млн доз COVID-препаратов находятся на национальном складе компании "Фармасофт", которая обеспечивает хранение и логистику в соответствии с требованиями "холодовой цепи". Через несколько дней вакцину развезут в регионы.
Как сообщалось, на этой неделе Украина получила еще почти 800 тыс. доз COVID-вакцины AstraZeneca англо-шведской фармацевтической компании.
Напомним, что недавно Украина также закупила новую партию COVID-лекарств с недоказанной эффективностью.