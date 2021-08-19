Украина получила еще 800 тыс. доз вакцины AstraZeneca: кого будут прививать

Украина получила еще 800 тыс. доз вакцины AstraZeneca: кого будут прививать

Препарат передали в качестве гуманитарной помощи другие страны.

На этой неделе Украина получила еще почти 800 тыс. доз COVID-вакцины AstraZeneca англо-шведской фармацевтической компании.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Эти дозы препаратов Украины передали в качестве гуманитарной помощи. Отмечается, что 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca передала Греция, 650,4 тыс. доз — Польша, 46 тыс. доз — Литва.

"Часть вакцины из этих поставок пойдет на прививку тех, кто должен получить вторую дозу AstraZeneca. Остальные распределят между центрами вакцинации и пунктами прививок", — говорится в сообщении.

Напомним, На заседании Кабинета министров было принято решение официально зарегистрировать американскую вакцину Janssen (Johnson & Johnson). Особенность этой вакцины в том, что для полной вакцинации нужна только одна доза. Препарат Janssen пополнил перечень вакцин, которые официально разрешено использовать в Украине для вакцинации от COVID-19: Covishield, CoronaVac, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, AstraZeneca-SkBio.

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