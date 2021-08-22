В больнице умерла княгиня Лихтенштейна Мария

Со среды княгиня находились в больнице после перенесенного инсульта.

Княгиня Лихтенштейна Мария, урожденная Мария Аглая Кински фон Вхинитц и Теттау, в субботу, 21 августа, ушла из жизни в возрасте 81 года.

Об этом сообщает Royal Central.

Отмечается, что в среду княгиню госпитализировали после перенесенного инсульта, с тех пор она находилась в больнице в Грабсе, Швейцария.

Известно, что рядом с Марией находилась ее семья. "Княгиня скончалась мирно и с большим доверием к Богу после принятия таинств", — говорится в сообщении.

Звон церковных колоколов в субботу был слышен во всем маленьком княжестве с 8:15 по 20:30 по местному времени.

81-летняя княгиня была женой правящего князя Лихтенштейна Ханса-Адама II. У супругов четверо детей, а также 15 внуков.

Заметим, что Мария Аглая вела активную социальную жизнь и с 1985 до 2015 года возглавляла местный Красный крест. К тому же, с 1983 до 2005 года княгиня была почетным президентом общества ортопедов.

Напомним, что на этой неделе от осложнений, связанных с COVID-19, умер японский актер и мастер единоборств Сонни Чиба, больше всего известный по кинолентам "Уличный боец" и "Убить Билла".

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