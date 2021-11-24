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На Волыни утилизируют 20 тыс. доз вакцины против коронавируса

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На Волыни утилизируют 20 тыс. доз вакцины против коронавируса

Associated Press

На Волыни остается неиспользованной вакцина, пригодная до 30 ноября.

В Волынской области утилизируют 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca против коронавируса. Ее срок годности истек еще 30 октября.

Об этом на брифинге сообщила заместитель председателя Волынской ОГА Людмила Тимощук.

Чиновница рассказала, что в области есть ориентировочно 20 тыс. доз вакцины AstraZeneca, срок годности которой истек 30 октября. Ее Украине передали как гуманитарную помощь из Европы. Также на Волыни остается неиспользованной вакцина, пригодная до 30 ноября.

"Есть приказ Минздрава, что эта вакцина будет хранится в регионах на складах до особого распоряжения", – сказала Людмила Тимощук.

Напомним, Министерству здравоохранения придется утилизировать 500 тысяч просроченных доз вакцины против коронавируса производства AstraZeneca.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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