В Украине обновили правила проведения ВНО

Порядок определяет основы подготовки и проведения ВНО с целью обеспечения права лиц на равный доступ к образованию.
Кабинет Министров Украины принял изменения в порядок проведения внешнего независимого оценивания. Изменения позволят документу соответствовать новым реалиям проведения экзамена, в том числе и в условиях карантина.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.
Также определен механизм привлечения представителей заведений к проведению тестирования и других испытаний с использованием организационно-технологических процессов ВНО.
Так, решением изложено в новой редакции общий порядок проведения внешнего независимого оценивания в целях приведения его в соответствие с законом "О полном общем среднем образовании".
Сообщается, что порядок определяет основные принципы подготовки и проведения ВНО с целью обеспечения права лиц на равный доступ к образованию и/или контроля соответствия результатов обучения государственным требованиям.
Напомним:
В Министерстве образования и науки утвердили календарный план подготовки и проведения внешнего независимого оценивания в 2022 году. Регистрация для участия в ВНО продлится с 1 февраля по 9 марта 2022 года.
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