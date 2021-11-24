Экс-бойфренд Спирс Тимберлейк ищет встречи с ней спустя 19 лет после разрыва

Артист публично поддержал звезду.

Известный певец Джастин Тимберлейк, который почти 20 лет назад расстался с Бритни Спирс, хочет встретиться с певицей.

Он планирует поддержать артистку, а также извиниться перед поп-дивой. В частности, ему стыдно за то, что после расставания он "поливал грязью" Бритни.

"Джастин рад, что Бритни сейчас живет так, как она и хотела. Он бы хотел поговорить с ней лично, если она захочет этого также", — рассказал источник изданию HollywoodLife.

Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс / Associated Press

Отметим, Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк начали встречаться в 1997 году. Уже в 2002 году парочка со скандалом разошлась. После расставания исполнитель выпустил клип на песню Cry Me a River, в которой отомстил девушке. К слову, актриса, которая снялась в ролике, была очень похожа на Бритни. Кроме того, Джастин рассказывал журналистам детали их романа. Также артист не сторонился обсуждать их интимную жизнь.

Напомним, Джастин Тимберлейк и раньше извинялся перед певицей в соцсетях, а также поддерживал по делу с опекой. Он публично заявлял, что не считает правильным удерживать человека против его воли.

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