В Україні оновили правила проведення ЗНО

Порядок визначає основні засади підготовки та проведення ЗНО з метою забезпечення права осіб на рівний доступ до освіти.
Кабінет міністрів України ухвалив зміни до порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Зміни дозволять увідповіднити документ до нових реалій проведення іспитування, зокрема й в умовах карантину.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.
Також визначено механізм залучення представників закладів до проведення тестування та інших випробувань із використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО.
Так, рішенням викладено в новій редакції Загальний порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання задля приведення його у відповідність до закону "Про повну загальну середню освіту".
Повідомляється, що порядок визначає основні засади підготовки та проведення ЗНО з метою забезпечення права осіб на рівний доступ до освіти та/або контролю відповідності результатів навчання державним вимогам.
Нагадаємо:
У Міністерстві освіти та науки затвердили календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року. Реєстрація для участі у ЗНО триватиме від 1 лютого до 9 березня 2022 року.
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