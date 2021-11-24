В Україні оновили правила проведення ЗНО

Порядок визначає основні засади підготовки та проведення ЗНО з метою забезпечення права осіб на рівний доступ до освіти.

Кабінет міністрів України ухвалив зміни до порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Зміни дозволять увідповіднити документ до нових реалій проведення іспитування, зокрема й в умовах карантину.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

Також визначено механізм залучення представників закладів до проведення тестування та інших випробувань із використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО.

Так, рішенням викладено в новій редакції Загальний порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання задля приведення його у відповідність до закону "Про повну загальну середню освіту".

Повідомляється, що порядок визначає основні засади підготовки та проведення ЗНО з метою забезпечення права осіб на рівний доступ до освіти та/або контролю відповідності результатів навчання державним вимогам.

Нагадаємо:

У Міністерстві освіти та науки затвердили календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року. Реєстрація для участі у ЗНО триватиме від 1 лютого до 9 березня 2022 року.

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