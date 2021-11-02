У МОН назвали дати проведення ЗНО-2022

Реєстрація для участі у ЗНО триватиме від 1 лютого до 9 березня 2022 року.
У Міністерстві освіти та науки затвердили календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року.
Про це йдеться у наказі МОН №1166 від 2 листопада 2021 року.
Відповідно до цього наказу, реєстрація для участі у ЗНО триватиме з 1 лютого до 9 березня 2022 року. Керівники навчальних закладів зможуть зареєструвати учнів (слухачів, студентів) для проходження ДПА у формі ЗНО до 1 березня 2022 року. До 29 квітня 2022 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, в яких буде вказано час і місце проведення тестувань.
Дати основної сесії ЗНО-2022:
Фізика – 23 травня
Хімія – 26 травня
Українська мова, українська мова і література – 31 травня
Математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня
Іспанська мова, німецька мова, французька мови – 6 червня
Англійська мова – 7 червня
Історія України – 10 червня
Географія – 14 червня
Біологія – 17 червня
У Міносвіти наголошують, результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2022 року.
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