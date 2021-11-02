У МОН назвали дати проведення ЗНО-2022

Реєстрація для участі у ЗНО триватиме від 1 лютого до 9 березня 2022 року.

У Міністерстві освіти та науки затвердили календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року.

Про це йдеться у наказі МОН №1166 від 2 листопада 2021 року.

Також читайте У МОН визначили правила вступної кампанії 2022 року: коли і як подавати документи

Відповідно до цього наказу, реєстрація для участі у ЗНО триватиме з 1 лютого до 9 березня 2022 року. Керівники навчальних закладів зможуть зареєструвати учнів (слухачів, студентів) для проходження ДПА у формі ЗНО до 1 березня 2022 року. До 29 квітня 2022 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, в яких буде вказано час і місце проведення тестувань.

Дати основної сесії ЗНО-2022:

Фізика – 23 травня

Хімія – 26 травня

Українська мова, українська мова і література – 31 травня

Математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня

Іспанська мова, німецька мова, французька мови – 6 червня

Англійська мова – 7 червня

Історія України – 10 червня

Географія – 14 червня

Біологія – 17 червня

У Міносвіти наголошують, результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2022 року.

Читайте також: ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ: ЯКІ ФАХИ НАЙДОРОЖЧІ

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання