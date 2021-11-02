В МОН назвали даты проведения ВНО-2022

Регистрация для участия в ВНО продлится с 1 февраля по 9 марта 2022 года.

В Министерстве образования и науки утвердили календарный план подготовки и проведения внешнего независимого оценивания в 2022 году.

Об этом говорится в приказе МОН №1166 от 2 ноября 2021 года.

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Согласно этому приказу, регистрация для участия в ВНО продлится с 1 февраля по 9 марта 2022 года. Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учащихся (слушателей, студентов) для прохождения ГНА в форме ВНО до 1 марта 2022 года. До 29 апреля 2022 года зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, в которых будет указано время и место проведения тестирований.

Даты основной сессии ЗНО-2022:

Физика – 23 мая

Химия – 26 мая

Украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая

Математика, математика (задание уровня стандарта) – 3 июня

Испанский язык, немецкий язык, французский – 6 июня

Английский язык – 7 июня

История Украины – 10 июня

География – 14 июня

Биология – 17 июня

В Минобразования отмечают, что результаты основной сессии внешнего независимого оценивания по всем учебным предметам будут размещены на информационных страницах участников тестирования до 30 июня 2022 года.

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