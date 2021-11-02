В МОН назвали даты проведения ВНО-2022

Регистрация для участия в ВНО продлится с 1 февраля по 9 марта 2022 года.
В Министерстве образования и науки утвердили календарный план подготовки и проведения внешнего независимого оценивания в 2022 году.
Об этом говорится в приказе МОН №1166 от 2 ноября 2021 года.
Согласно этому приказу, регистрация для участия в ВНО продлится с 1 февраля по 9 марта 2022 года. Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учащихся (слушателей, студентов) для прохождения ГНА в форме ВНО до 1 марта 2022 года. До 29 апреля 2022 года зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, в которых будет указано время и место проведения тестирований.
Даты основной сессии ЗНО-2022:
Физика – 23 мая
Химия – 26 мая
Украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая
Математика, математика (задание уровня стандарта) – 3 июня
Испанский язык, немецкий язык, французский – 6 июня
Английский язык – 7 июня
История Украины – 10 июня
География – 14 июня
Биология – 17 июня
В Минобразования отмечают, что результаты основной сессии внешнего независимого оценивания по всем учебным предметам будут размещены на информационных страницах участников тестирования до 30 июня 2022 года.
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