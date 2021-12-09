В Хмельницкой области утилизировали 12 тысяч доз вакцин AstraZeneca и Moderna

В Хмельницкой области утилизировали 12 тысяч доз вакцин AstraZeneca и Moderna

У вакцины истек срок годности.

В Хмельницкой области отправили на утилизацию более 12 тысяч доз вакцин от коронавируса AstraZeneca и Moderna.

Об этом рассказал заместитель председателя Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

"В связи с истечением срока годности вакцины в области утилизировано AstraZeneca 10 740 доз, из них со сроком до 31.10.21 года 10 050 доз и со сроком до 30.11.21 года 690 доз. Вакцины Moderna со сроком до 8. утилизировано 1310 доз", — сказал он

Тюрин выразил сожаление, что вакцины, на которые израсходовали бюджетные средства, не были использованы. Однако чиновник надеется, что в будущем подобные случаи больше не повторятся.

Ранее сообщалось, что западные страны до конца года могут утилизировать до 100 млн. доз COVID-вакцин.

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