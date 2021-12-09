В Хмельницкой области утилизировали 12 тысяч доз вакцин AstraZeneca и Moderna

У вакцины истек срок годности.
В Хмельницкой области отправили на утилизацию более 12 тысяч доз вакцин от коронавируса AstraZeneca и Moderna.
Об этом рассказал заместитель председателя Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.
"В связи с истечением срока годности вакцины в области утилизировано AstraZeneca 10 740 доз, из них со сроком до 31.10.21 года 10 050 доз и со сроком до 30.11.21 года 690 доз. Вакцины Moderna со сроком до 8. утилизировано 1310 доз", — сказал он
Тюрин выразил сожаление, что вакцины, на которые израсходовали бюджетные средства, не были использованы. Однако чиновник надеется, что в будущем подобные случаи больше не повторятся.
Ранее сообщалось, что западные страны до конца года могут утилизировать до 100 млн. доз COVID-вакцин.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.