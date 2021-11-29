Западные страны до конца года могут утилизировать до 100 млн доз COVID-вакцин – посол ВОЗ

Западные страны до конца года могут утилизировать до 100 млн доз COVID-вакцин – посол ВОЗ

По словам Брауна, на Западе есть примерно 100 миллионов доз вакцин, которые до конца года будут "потрачены впустую" из-за истечения срока годности.

Западные страны до конца года могут "потратить впустую" около 100 миллионов доз вакцин от СOVID-19 из-за истечения срока годности.

Соответствующее заявление озвучил бывший премьер-министр Великобритании и посол по глобальному финансированию здравоохранения в ВОЗ Гордон Браун, сообщает The Guardian.

"Мы должны поставить вакцины остальному миру, — подчеркнул он. — На Западе есть примерно 100 миллионов доз вакцин, которые до конца года будут потрачены впустую, потому что их не будут использовать".

По убеждению Брауна, люди "ненавидят расточительство, как и возможность того, что у вакцин истечет срок годности и их не используют".

"Если у нас есть избыток предложения, и мы знаем, что не собираемся использовать их в следующие несколько месяцев, то мы должны избавиться от них как можно быстрее. Если вы потеряете вакцину, вы фактически подвергнете риску жизни", — высказался экс-глава британского правительства.

Он также отметил, что в скором времени в мире смогут производить до двух миллиардов доз вакцин в месяц.

"Странам не составит труда получить их, если они достаточно богаты, чтобы позволить себе их", — указал Гордон Браун.

Ранее в ВОЗ предупреждали, что COVID-19 превратился в пандемию бедных стран, а государства, активно прививающие своих граждан дополнительными дозами вакцин от коронавируса, идут на риск.

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