Когда Швейцария вернет миллионы Януковича: названо условие

Посол Швейцарии предупредил, что возврат в Украину денег, украденных Януковичем, возможен только при условии независимости антикоррупционных органов.

Украина сможет вернуть замороженные в странах ЕС активы Виктора Януковича и его окружения только при отсутствии политического влияния на украинские антикоррупционные органы.

Об этом заявил посол Швейцарии в Украине Клод Вильд, сообщает "Укринформ".

Вильд подчеркнул, что антикоррупционное законодательство и реформы Украины в сфере борьбы с коррупцией является предпосылкой для возвращения активов бывшего президента-беглеца Януковича и его соратников.

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Дипломат напомнил, что сразу после Революции Достоинства несколько стран мира, в частности, Швейцария, заморозили активы, которые подозреваются в том, что их украл Янукович и его сообщники.

По его словам, это решение дало Украине время, чтобы расследовать преступления и доказать, что деньги коррумпированы, и являются собственностью государства.

"Однако прогресс по возвращению украденных активов возможен, только когда антикоррупционные учреждения Украины независимы, имеют бесстрастное руководство и работают в рамках сильного мандата по предотвращению коррупции и охраны правопорядка", — сказал Вильд.

В частности, посол обратил внимание, чтоизбрание нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) является ключевым для усиления доверия к украинским антикоррупционным органам.

Ранее в Швейцарии напомнили, что срок заморозки средств Януковича завершится через три года. Согласно швейцарскому законодательству, максимальная продолжительность такой заморозки ограничена 10 годами.

Еще в 2014 году Швейцария заморозила активы Януковича на сумму 70 миллионов швейцарских франков (более $69 млн).

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