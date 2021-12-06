Верховный Суд окончательно вынес приговор Януковичу по делу о госизмене

Согласно приговору, бывшего президента Виктора Януковича приговорили к 13 годам заключения за госизмраду.

Верховный Суд оставил в силе приговор экс-президенту-беглецу Украины Виктору Януковичу по делу о государственной измене. Апелляцию адвокатов оставили без удовольствия.

Об этом стало известно по трансляции заседания суда 6 декабря.

"Суд вынес приговор Оболонского райсуда Киева, определение Киевского апелляционного суда в отношении Януковича Виктора Федоровича оставить без изменения, а кассационные жалобы оставить без удовлетворения. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит", – объявил судья.

Как сообщалось, 24 января 2019 года беглого президента Виктора Януковича приговорили к 13 годам заключения за госизмену. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины. Заметим, что прямую вину Януковича в решении войны и оккупации части Донбасса и Крыма прокурорам доказать не удалось. По версии судей, Янукович только помогал России, поскольку он якобы мог не знать об этих планах.

Новое подозрение: Госбюро расследований обвиняет Януковича в создании преступной группы

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