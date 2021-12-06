Маркусь надеется, что добрые люди помогут ему пройти необходимое лечение

Ребенку требуются постоянные занятия с реабилиатологами.

Сейчас Марку 5 лет, и он, на первый взгляд, не отличается от своих сверстников, но у малыша есть диагноз, несколько подавляющий его жизнь. Когда Марку был 1 год и 4 месяца, ему поставили инвалидность ДЦП, двойная гимеплегия со стойкими двигательными нарушениями, задержка умственного развития.

«Сейчас Марк сам ходит, но когда упадет, то нуждается в помощи, чтобы подняться, имеет плохое зрение, поэтому Марко должен ходить в очках, правая ручка у нас довольно сильно пострадала, поэтому Марку тяжело ею что-то делать, и все он делает левой, хотя и левая тоже неидеально работает. Время от времени повышает тонус в ручках и ножках, и поэтому Марк начинает подниматься и ходить на пальчиках, и очень сильно зажимает руку. Марк немного отстает в умственном развитии от своих сверстников, но мы работаем над тем, чтобы догнать. Интеллект у него сохранен, и он достаточно умный ребенок и интересуется многими вещами», — рассказывает о сыне мама.

Мама говорит, что таким событиям предшествовали ее тяжелые роды. «Все начиналось хорошо, но потом во время родов Марко просто застрял и его не могли никак выдавить, ни я, ни врачи, которые давили мне на живот. Только с помощью вакуума в третий раз Марка вытащили. Виной всему стало сильное обвитие пуповиной вокруг шеи, плеча и грудной клетки», – рассказывает женщина.

Малыш родился едва живым, так что первые дни его жизни прошли в реанимации под аппаратом искусственного дыхания.

«С тех пор мы постоянно ездили на консультацию к разным неврологам во Львов, Черновцы, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Трускавец, чтобы услышать: «Мы даем 100% гарантию того, что ваш ребенок будет здоров», но никто нам этого так и не сказал. Мы потеряли этими поездками много времени и денег. Если мы это время направили на то, чтобы заниматься в центре, я думаю, у нас были бы гораздо лучшие результаты», — убеждена мама Марка.

Семья сейчас нашла реабилитационный центр, после занятий в котором у мальчика есть значительные результаты. Кроме того, Марк принимает таблетки и ему назначают уколы, которые должны снять спастику.

«Врачи приятно удивлены, что с таким диагнозом у нас есть такие результаты. Они говорят, что главное не останавливаться и каждые 1,5-2 месяца ездить на реабилитацию. Тогда Марк сможет жить почти полноценной жизнью. Хотя физически он не сможет работать, но умственно будет работать. Мы стараемся ездить на реабилитацию, но финансовая сторона не всегда выдерживает. Муж получает минимальную зарплату, также получаем социальную выплату по инвалидности, и этого мало, я решила ездить за границу работать, но не всегда есть с кем оставить Марка. Поэтому и должны просить помощи. Общая сумма, в которой мы нуждаемся в 1 реабилитации, примерно 25000-26000 грн. Искренне надеемся, что вы нам сможете помочь», – говорит мама мальчика.

Реквизиты для помощи:

Монобанк 4441 1144 1198 0368

Получатель: Перегинская Алина Васильевна

IBAN: UA783220010000026203315264872

ЕГРПОУ: 3556310324

Назначение платежа: Пополнение счета