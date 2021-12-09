Начался разговор Зеленского и Байдена: что известно

Начался разговор Зеленского и Байдена: что известно

Перед этим Зеленский принял участие в онлайн-саммите за демократию.

Согласно данным источников ТСН, начался разговор президентов Украины и США, но никаких деталей от администраций обоих глав государств пока нет.

Об этом 9 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

В Белом доме сообщили, что Байден начал переговоры с Зеленским в половине девятого вечера (по Киеву).

Ранее сообщалось, что разговор президента Владимира Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена состоится 9 декабря ориентировочно в 19:30 по Киеву.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил пресс- секретарь президента Сергей Никифоров.

“Уважаемые коллеги, по разговору с президентом США ориентируемся на 19:30 по Киеву. Это предварительное время, возможные изменения", — говорится в сообщении.

Перед этим Зеленский принял участие в онлайн-саммите за демократию.

Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

В эти минуты начинается телефонный разговор Байдена и Зеленского

7 декабря, прошли продолжавшиеся 2 часа переговоры российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Все общение было в закрытом режиме. Это были вторые великие переговоры Джо Байдена с Владимиром Путиным.

Позже в Белом доме сообщили детали видеовстречи двух лидеров стран. В частности, во время онлайн-саммита Джо Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и европейских союзников из-за наращивания войск России у границ Украины. Также лидеры США и РФ обсудили стратегическую стабильность, отдельно остановившись на теме кибербезопасности и защиты от программ-требователей.

ТСН.ua следил за онлайн-саммитом и вместе с экспертами проанализировал последствия виртуальной встречи Байдена и Путина для Украины.

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