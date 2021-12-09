Переговоры Байдена и Зеленского: в ОПУ сообщили время разговора

Переговоры Байдена и Зеленского: в ОПУ сообщили время разговора

Телефонный разговор Байдена и Зеленского намечен на сегодня, 9 декабря.

Телефонный разговор американского и украинского президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского, намеченный на 9 декабря, начнется ориентировочно в 19:30 по киевскому времени.

Об этом сообщил спикер президента Украины Сергей Никифоров.

Как отметил Никифоров, возможно, будут изменения во времени, поскольку украинский президент участвует в онлайн-саммите за демократию.

"Уважаемые коллеги по разговору с президентом США ориентируемся на 19:30 по Киеву. Это предыдущее время возможны изменения. Перед тем, напомню, еще будет участие Президента Украины в онлайн саммите за демократию", — написал пресс-секретарь Зеленского.

Как сообщалось ранее, лидеры США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский обсудят состоявшийся на днях онлайн-саммит американского и российского президентов.

Напомним, 7 декабря, прошли продолжавшиеся 2 часа переговоры российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Все общение было в закрытом режиме. Это были вторые великие переговоры Джо Байдена с Владимиром Путиным.

Позже в Белом доме сообщили детали видеовстречи двух лидеров стран. В частности, во время онлайн-саммита Джо Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и европейских союзников из-за наращивания войск России у границ Украины. Также лидеры США и РФ обсудили стратегическую стабильность, отдельно остановившись на теме кибербезопасности и защиты от программ-требователей.

ТСН.ua следил за онлайн-саммитом и вместе с экспертами проанализировал последствия виртуальной встречи Байдена и Путина для Украины.

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